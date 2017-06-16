В Костроме женщина украла у свекрови дорогой телевизор и приставку

7 января в полицию города Костромы обратилась местная жительница, у которой невестка из квартиры украла телевизор и приставку. Подозреваемая созналась в содеянном и сообщила, что хотела продать украденное и потратить деньги на алкоголь.

Как сообщили в полиции, свекровь впустила в свою квартиру сына и его жену. Сама женщина проживала отдельно и пришла на Рождество проведать сына. По приходу она обнаружила, что из ее квартиры пропал дорогостоящий телевизор и приставка для него. Свекровь обратилась в полицию и заявила о краже.

Полицейские выяснили, что в краже виновна невестка владелицы квартиры. Они задержали подозреваемую, та сразу призналась в содеянном. По словам задержанной, она праздновала Рождество со своими друзьями, но выпивка закончилась. Женщина решила продать телевизор и продолжить застолье на вырученные деньги.

Ранее задержанная уже получила судимость за невыплату алиментов. Теперь против нее возбудили уголовное дело за кражу.