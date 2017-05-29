В Кирове 42-летний мужчина покупал вещи деньгами «Банка приколов». Его мошеннические действия стали известны лишь через несколько месяцев.

В Кирове орудовал местный несудимый ранее житель. Действовал мошенник по одной и той же примитивной схеме. Однако его изобретательность раз за разом давала успехи.

Правоохранители сообщили, что на его удочку смогли попасться сразу восемь разных людей.

42-летний кировчанин откликался на объявления, которые бесплатно размещали другие пользователи в Сети. К примеру, с одной жертвой он наметил сделку купли-продажи в темное время суток. Продавец телевизора передал ему заявленную вещь, а в ответ получил пачку с денежными купюрами.

Позже выяснилось, что настоящей купюрой является в пачке лишь одна – она лежала сверху, а остальные представляли из себя деньги «банка приколов», которые можно купить в любом газетном киоске за смешные деньги.

От рук мошенника пострадало восемь человек. В настоящее время решается вопрос о его наказании.