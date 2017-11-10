В Москве 30 человек получили травмы при запуске фейерверков

За период новогодних каникул в столице России свыше 25 человек получили травмы разной степени тяжести из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Сведения об этом СМИ сообщил источник, распологающий соотвествующими данными.

Согласно опубликованным данным, среди пострадавших из-за неосторожного обращения с фейерверками, есть семеро детей. Уточняется, что все пострадавшие получили травмы незначительной степени тяжести. Официальных заявлений по поводу случившегося не поступало.

Отметим, немного ранее публиковалась информация, что в канун празднованная Нового года в Москве при запуске фейерверков пострадали 23 человека.