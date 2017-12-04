Житель Новокузнецка расстрелял на улице хозяина таксы

47-летнего жителя Новокузнецка будут судить за то, что он расстрелял из травматического пистолета на улице мужчину, выгуливавшего своего домашнего питомца. Об этом рассказали во вторник в ГУ МВД по Кемеровской области.

Происшествие зафиксированно на улице 40 лет ВЛКСМ. Потерпевший вывел на прогулку своего пса, позже к нему подошел незнакомец и четыре раза выстрелил в него из травматического оружия. После того, как закончились пули он достал нож и набросился на жертву, порезав ему руки.

Нарушитель был задержан сотрудниками правоохранительных органов, злоумышленник не стал отрицать своей вины. Он пояснил, что когда проходил мимо, собака начала агрессивно на него нападать, и он был вынужден достать пистолет и несколько раз выстрелить в сторону агрессивного пса.

Это очень разозлило владельца и тот набросился на него с кулаками, поэтому он стал стрелять в целях самообороны. Однако свидетельские показания не подтверждают данную версию. Никакого инцидента между нарушителем и пострадавшим не было, равно как и причины, по которой новокузнечанин открыл огонь.

Следователи выясняют детали происшествия, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание, сроком до пяти лет лишения свободы.