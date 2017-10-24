В Калуге романтический ужин женщина завершила поножовщиной

В Калуге полиция возбудила уголовное дело против 28-летней женщины, ранившей своего 48-летнего соседа ножом во время романтического ужина. Мужчина пригласил в гости соседку, но в ходе ужина возник конфликт и женщина несколько раз ударила ухажера ножом по бедру и руке.

Как сообщили в полиции, мужчина самостоятельно вызвал себе медиков и обратился в диспетчерскую службу полицейских. У него были ножевые раны на бедре и руке. Пострадавший рассказал, что он пригласил к себе в гости 28-летнюю соседку. Он приготовил ужин и все общение проходило в романтической форме.

Однако, в ходе ужина между ними возник конфликт и женщина дважды ударила его ножом по бедру и оставила рану на руке. После этого соседка покинула квартиру мужчины и отправилась к себе домой.

Полицейские задержали соседку, но выпустили на время следствия под подписку о невыезде. Сейчас ее обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением острых и колюще-режущих предметов. За свое преступление женщина может получить до двух лет тюрьмы.