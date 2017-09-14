На даче под Воронежем в пожаре погиб пенсионер

В Рамонском районе Воронежа погиб пожилой мужчина в загоревшемся дачном доме. Трагический инцидент произошел вчера ночью.

Как сообщили в региональном МЧС, дача в деревне Чертовины под Воронежем воспламенилась в 21:34. Боролись с огнем девять пожарных и три единицы специальной техники. Согласно заявлению спасателей, во время возгорания скончался 62-летний пенсионер. Огонь полностью уничтожил дачный дом, в помещении упала крыша. Помимо того, сгорела машина Daewoo, припаркованная возле помещения.

По предварительной причине, возгорание началось из-за неосторожного обращения с пламенем во время курения. Площадь пожара составляет 70 квадратных метров, огонь перешел также и на гараж вместимостью 40 "квадратов". На даче, помимо автомобиля, присутствовали еще пять баллонов с газом.