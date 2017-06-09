В Забайкалье наркоторговец «Джокер» менял свой товар на биткоины

9 января Забайкальский облсуд сообщил о начале рассмотрения дела 6 человек, подозреваемых в торговле наркотиками. В Чите группа молодых людей под предводительством парня с ником «Джокер» продавала наркотики в обмен на биткоины.

Слушание по делу состоится 10 января. В данных следствия содержится информация о том, что 6 человек под руководством некой персоны с ником Джокер продавали наркотики в обмен на биткоины. Полиция задержала лишь участников группы, самого Джокера следствие не нашло. По данным следствия, Джокер и 6 его сообщников продавали в Чите синтетические наркотические вещества. Оплату они брали через платежные системы в биткоинах. Все манипуляции подозреваемые проводили через интернет. Наркоторговцы не контактировали с покупателями запрещенных веществ, не оставляли им своих данных и все общение осуществлялось посредством чатов и электронных кошельков.

После оплаты торговцы синтетическими наркотиками делали «закладки», где потом покупатели наркотиков и находили приобретенный товар. По данным, группа под предводительством Джокера занималась продажей наркотиков с января 2015 по август 2016 года.