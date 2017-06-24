В Иркутске украли у жителя Бурятии 1 млн рублей

В Иркутске украли у жителя Бурятии 1 миллион рублей. Деньги у пострадавшего находились в барсетке.

Правоохранительные органы Иркутска оперативно смогли задержать двух местных жителей, которые оказались причастны к крупной краже у гостя города. Сообщается, что из соседнего региона по делам приехал житель Улан-Удэ. Он забрел в кафе, расположенное на железнодорожном вокзале, а в его небольшой ручной клади находилась крупная сумма наличных денег.

Через некоторое время посетитель кафе задремал, и моментом воспользовались двое неизвестных, которые вели себя подозрительно. Их проделки были запечатлены на видеокадрах камер наружного наблюдения. После того, как барсетка с одним миллионов рублей оказалась в руках у злоумышленников, они постарались быстро покинуть помещение.

Далеко уйти преступникам не удалось. Информация о краже была разослана экипажам ППС и через несколько часов их задержали с украденным.

Отмечается, что подозреваемые совсем недавно освободились из мест лишения свободы за аналогичные деяния.