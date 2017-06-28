В Бурятии осудили женщину, которая едва не отрубила руки ребенку. Приемная мать за поножовщину получила три года условно.

В столице Бурятии сегодня прошло судебное заседание по делу об изувеченном приемной матерью ребенке. По материалам уголовного дела, возбужденного в отношении местной жительницы, известно, что осужденная женщина приняла в свою семью около гола назад девочку. 1 июня прошлого года она набросилась на нее с кулаками и ножом за то, что подросток сломала будильник.

В результате насилия разъяренная женщина нанесла ребенку несколько ударов по рукам. Медицинские работники позже обнаружили у нее резанные раны у основания кистей. Родительница оказалась на скамье подсудимых за причинение вреда здоровья средней тяжести.

Судьи, ознакомившись с результатами расследования, решили приговорить ее к трем годам с условным отбыванием наказания. Примечательно, что женщина полностью признала свою вину и раскаялась в совершенном поступке.