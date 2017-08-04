В «Шереметьево» приземлился неисправный самолет из Екатеринбурга. Стюардессы несколько раз тушили на борту искрящуюся проводку.

На борту пассажирского авиационного лайнера Boeing накануне возникала внештатная ситуация. Самолет совершал плановый рейс по маршруту из Екатеринбурга в российскую столицу.

Под занавес полета работники экипажа заметили, что перед кабиной пилотов искрится и дымится электропроводка. Стюардессы решили воспользоваться единственно возможным средством предотвращения распространения огня и применили специальные средства пожаротушения.

Огонь на время удалось локализовать, однако через некоторый временной промежуток проблема всплыла наружу с новой силой. Огнетушитель исправно сработал во второй раз. Все это время лайнер снижался и готовился к приземлению в столичном аэропорту «Шереметьево». После удачной посадки все пассажиры были эвакуированы и самолет отправлен на техническую проверку.