Кит спас биолога от нападения акулы в Тихом океане. Опасный инцидент произошел недалеко от побережья Австралии.

На днях исследователи глубин мирового океана стали свидетелями инцидента, который произошел с сотрудницей научного коллектива. 63-летняя женщина-биолог плавала без страховки вместе с горбатым китом. Общение происходило на протяжении довольно большого количества времени и все действия ученого фиксировались на видеоносителе.

В какой-то момент времени кит начал вести себя более активно. Оказалось, что сзади пыталась подобраться к человеку крупная особь акулы. Заметив врага, кит пытался прикрыть своим массивным телом исследователя и даже вытолкнуть ее на поверхность. Рядом за этим наблюдал еще один горбатый кит.

От морского хищника удалось избавиться общими усилиями. Отмечается, что подобные действия млекопитающих из Тихого океана свидетельствуют о том, что они способны оберегать других от опасных хищников.