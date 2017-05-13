Во Владимире буйный пассажир избил таксиста

Во Владимире буйный пассажир избил местного таксиста. Судебное заседание по делу пройдет сегодня.

9 января в зале судебных заседаний во Владимире подробно рассмотрят исковые требования пострадавшего водителя такси. Известны некоторые подробности уголовного дела.

Инцидент произошел примерно полгода назад в региональной столице. Мужчина решил подработать водителем такси. Он приехал на выезд к своему клиенту, отвез его к месту назначения. Однако когда подошло время расплачиваться за поездку по городу, пассажир повел себя неадекватно и ударил пострадавшего кулаком в лицо. Личность злоумышленника удалось установить достаточно быстро. К нему предъявлены обвинения за нанесение легкого вреда здоровью.

Пострадавшая сторона требует взыскать с ответчика сумму компенсации морального ущерба в размере 90 тысяч рублей, а также расходов на лечение.