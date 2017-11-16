Жители Брянска обнаружили опасный канализационный люк на улице Малыгина

На новогодних праздниках участники брянского отделения партии "Справедливая Россия" наткнулись на опасный канализационный люк, который расположен на улице Малыгина в Советском районе города Брянск. Он находится около жилого дома под номером 57.

Со слов активистов, состояние люка критическое, он не соответствует необходимым нормам и правилам в эксплуатации. Опасная находка требует срочной замены в связи с нарушениями.

В связи с этим представители организации обратились с заявлением об устранении проблемы в местную администрацию, а также в органы прокуратуры. Также жители ранее жаловались на люк в критическом состоянии, который расположен на улице Советской около дома 86. Местные власти рассматривают заявление и решают вопрос с Брянской городской администрацией об устранении проблемы.

Ранее стало известно, что Брянские молодогвардейцы приобщились к борьбе с пьяным вождением.