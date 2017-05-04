В Брянске жестоко убили собаку из-за соседских кур. В инциденте разбираются местные правоохранительные органы.

8 января в одном из поселков на территории Брянска произошел случай, который юристами квалифицируется, как жестокое обращение с животными.

Сообщается, что владелец частного подворья утром не досчитался в своем хозяйстве нескольких кур. Мужчина заявил, что двенадцать птиц были задушены, а еще несколько просто пропали. В этом инциденте он обвинил своих соседей, которые имели собаку, однако в тот вечер домашнее животное не находилось на привязи.

Пострадавший брянец стал требовать от соседей возмещение ущерба. Местный житель оценил его в 26 тысяч рублей. Получив отказ из-за отсутствия доказательств, мужчина самостоятельно захотел осуществить «правосудие». Он из собственного ружья застрелил пса с соседского участка, а затем взял труп животного и в своем сарае несколько раз пронзил острыми предметами.

В настоящее время на месте событий работает полиция и зоозащитники. Теперь подозреваемый может понести наказание по действующему законодательству.