МВД проверяет данные об угрозе взрыва на станции метро "Владыкино"

Сотрудники полиции проверяют данные про угрозу взрыва на станции метро "Владыкино". Об этом сообщают отечественные СМИ.

По данным московских журналистов, правоохранители проверяют информацию о вероятной угрозе взрыва на остановке метрополитена "Владыкино" в Москве. Согласно некоторым сведениям, представителям МВД удалось задержать мужчину, который при себе имел подозрительный предмет. На место инцидента выехали кинологи. Процедуру эвакуации пока не проводили. О других подробностях происшествия информации нет.

Ранее в Санкт-Петербурге пришлось временно закрыть станцию метрополитена "Улица Дыбенко" из-за красной сумки, которая находилась в пределах подземки северной столицы России. На место приезжали сотрудники МЧС, проверявших подозрительный предмет на безопасность.