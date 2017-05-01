В Москве мужчина убил друга двумя ударами в голову‍. Об этом инциденте на сервере мегаполиса рассказали в пресс-службе столичной полиции.

Сегодня стало известно, что в районе Бескудниково в Москве был найден труп 42-летнего мужчины. Согласно озвученной правоохранительными органами информации, он стал жертвой своего старого знакомого.

Сообщается, что приятели решили совместно употребить алкогольные напитки, находясь в жилом помещении. Через некоторое время застолья между знакомыми вспыхнула ссора на основе старых обид и подозрений. Когда словесная перепалка достигла своего апогея, 46-летний местный неработающий житель нанес в приступе гнева два сильных удара. Оба они пришлись в незащищенные места головы потерпевшего. После серьезных повреждений собутыльник не смог оправиться и вскоре его сердце остановилось.

В числе главных подозреваемых в убийстве стал его друг. В настоящее время злоумышленник доставлен в отделение полиции и в отношении него начато уголовное преследование.