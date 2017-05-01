Возле Мезени мужчина украл и застрелил двух оленей

В Архангельской области местный житель украл и убил двух оленей. Инцидент произошел в Мезени.

Как рассказали сотрудники местных правоохранительных органов, 2 января к ним обратились хозяева оленьего стада, заявив, что двое животных исчезли во время перегона. Данное событие произошло почти в трех десятках километров от Мезени. Спустя некоторое время оленей обнаружили убитыми. Туши полицейские забрали для определения всех обстоятельств произошедшего инцидента. Немнего позже им стало известно, что парнокопытных пристрелил 57-летний мужчина.

Работники МВД по факту воровства оленей открыли уголовное дело. Следствие в настоящее время продолжается, все моменты дела будут выясняться полицейскими.

Ранее на Сахалине задержали браконьера, убившего кабаргу: маленького оленя, которого занесли в Красную книгу. Зверя застрелили возле деревни Лопатино, запись охоты появиласть в Сети, причем опубликовал ее сам охотник. Новость вызвала гнев пользователей, вскоре о произошедшем узнали в полиции. Браконьера задержали,охотничьего билета он не имеет.