Под Челябинском ребенок при ДТП вылетел через лобовое стекло. На просторах Сети пользователи обсуждают видео инцидента.

Во всемирной паутине выложен видеоролик от очевидца страшного ДТП, которое произошло в Челябинской области. На кадрах видеорегистратора запечатлен момент самой аварии сзади.

Видно, как иномарка Daewoo Matiz начинает скользить на заснеженном участке автомобильной трассы на Южном Урале. Машину выносит на встречную полосу, где происходит жесткое взаимодействие с легковым автомобилем марки ВАЗ. От лобового удара иномарки выкинуло в кювет, а мальчика, находящего в салоне пострадавшего автомобиля, выбросило на улицу через разбитое лобовое стекло.

Сообщается, что экстренные службы прибыли на место инцидента в течении нескольких минут. Медики обнаружили у пострадавшего ребенка перелом носа. Его доставили в лечебное учреждение. О состоянии остальных участников ДТП под Челябинском пока ничего не известно. В настоящее время на месте событий работают специалисты ГИБДД.