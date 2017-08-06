Житель Читы умер во время танцев на фестивале в Красноярске

В ночь со 2 на 3 января в Красноярске на фестивале танцев Hot Winter in Siberia во время выступления танцор умер от разрыва аорты. Мужчина скончался на месте, врачи установили, что погибший страдал от болезни сердца и нуждался в лечении.

Как сообщили организаторы танцевального фестиваля, мужчина прибыл на мероприятие с целью провести выступление. Он долго тренировался и был в восторге от увиденных красот Байкала, от самого мероприятия и от возможности продемонстрировать свои танцевальные умения. Однако, во время своего танца мужчина упал на пол.

Очевидцы старались оказать ему помощь, вызвали врачей, но мужчину уже не спасли. Как сообщили медики, экспертиза показала, что танцор погиб от разрыва аорты. Он имел болезни сердца и должен был лечиться, но в его личных вещах таблеток и необходимых препаратов на обнаружили. Тело после экспертизы доставили в Читу, 9 января его похоронят в Кыре.

На фестивале Hot Winter in Siberia участники готовят собственные выступления, много тренируются и отдают все силы танцы. В Сети отметили, что мероприятие проходит на базе школы сальсы и требует выносливости и подготовки.