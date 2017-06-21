В Великобритании 14-летнюю школьницу 5 суток насиловали 20 человек

Суд Великобритании рассматривает дело об изнасиловании и сексуальном-рабстве, в которое трое парней захватили 14-летнюю школьницу. В 2015 году парни похитили девочку, накачивали ее наркотиками и заставляли заниматься сексом с другими мужчинами.

Сейчас подозреваемые в преступлении против 14-летней девочки рассматривает суд. Два парня 21 года и один 20-летний в 2015 году изнасиловали школьницу и удерживали ее в плену. Они сфотографировали ее голой и разместили снимки на сайте для взрослых. Подозреваемые нашли клиентов, которые хотели заняться с ребенком сексом и решили заработать на этом деньги. Все это происходило в Великобритании, в городе Ковентри.

Школьницу в течении пяти дней накачивали наркотиками и принуждали к сексу. За эти дни ее изнасиловали 20 человек. Все это время встревоженные родные ребенка безуспешно пытались ее отыскать.

Преступление было раскрыто, когда полиция увидела, как из окна одного из домов пытается выпрыгнуть девочка в нижнем белье. Правоохранители вынудили парней, удерживающих школьницу в плену, открыть двери дома. Полиция установила, что девочка – пропавшая школьница, которую ищет весь город. Теперь парни задержаны и ждут решения суда.