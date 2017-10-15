В Алтайском крае за сутки 9 человек стали жертвами мошенников

С 8 по 9 января в Алтайском крае 9 человек стали жертвами мошенников. Злоумышленники используют хитрые схемы телефонных и интернет-обманов.

В Главном Управлении МВД по Алтайскому краю сообщили об активизации мошенников, которые продолжают применять свои схемы и обманывать жителей региона, выманивая у них деньги. Несмотря на все сообщения и предупреждения от полиции, в непредвиденных ситуациях люди теряют бдительность и с легкостью делятся своими личными данными и информацией о картах с мошенниками.

Так, 9 человек лишь за одни сутки, с 8 по 9 января, поверили мошенникам и лишились своих денег. Некоторые поверили в информацию о «блокировке карты» и сообщили мошенникам данные о картах или код из СМС-оповещений о мобильном банкинге. Также мошенники успешно проворачивают схему с звонками-сообщениями, в которых те представляются родственниками и просят деньги для срочной помощи.

Лишь немногие могут адекватно оценить ситуацию и не стать жертвой мошенников. Так, 67-летняя женщина на звонок от «внука» с просьбой выслать ему 30 тысяч рублей, отреагировала по правилам. Женщина перезвонила своему внуку и убедилась, что с ним все хорошо.

Полиция напоминает жителям Алтайского края о том, что мошенники часто применяют хитрые схемы.