В Петербурге нашли сидящий на стуле труп

В Санкт-Петербурге нашли сидящий на стуле труп мужчины. Тело умершего отправили на экспертизу.

В правоохранительные органы Северной столицы России накануне вечером поступило тревожное сообщение. Из него следовало, что жителями домов в центральной части Петербурга был найден труп неизвестного мужчины.

Прибывшие на место инцидента полицейские увидели, что в парадной одного из домов города на стуле сидел мужчина, однако он не подавал никаких признаков жизни. При первичном осмотре трупа удалось установить, что смерть наступила не из-за побоев, повреждений на его теле обнаружено не было. На вид мужчине 35-40 лет и он имеет европейские черты лица. Труп мужчины направили на медицинские экспертизы. Они смогут в ближайшее время пролить свет на причины смерти человека.

В настоящее время местные полицейские уже приступили к совершению оперативных мероприятий. Идет выяснение личности погибшего.