В Тамбове в районе парка Дружбы зарезали 42-летнюю женщину

8 января в Тамбове в районе парка Дружбы женщина в крови с ножевыми ранениями вышла на дорогу и просила прохожих вызвать ей скорую. От множества ран 42-летняя женщина умерла в машине скорой, полиция ищет виновных в ее убийстве.

Как сообщается, в утреннее время 8 января люди, идущие возле парка Дружбы, увидели женщину в крови. Она просила о помощи и обратилась к прохожим, чтобы те вызвали ей скорую. Врачи прибыли на место происшествия, но спасти 42-летнюю женщину не удалось. В карете помощи она скончалась от множества ножевых ран. Медики сообщили, что женщина потеряла много крови и ножевые ранения были множественными и серьезными.

Полиция по факту происшествия возбудила уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас полицейские разыскивают виновных в преступлении и ищут возможных очевидцев инцидента. Всех, кто знает о произошедшем и видел происходящее в районе парка Дружбы, полиция просит сообщить в ближайшее отделение, где диспетчер примет все данные и передаст их на рассмотрение следователей.