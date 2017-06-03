Экс-сотрудник Google подал иск за дискриминацию белых мужчин

Экс-сотрудник Google подал иск своим бывшим работодателям. Он обвинил руководство компании в дискриминации белых мужчин.

Технический сотрудник американского гиганта в области инновационных технологий Google написал и распространил среди своих коллег записку. В сообщении мужчина указывал, что существует непреодолимый разрыв на гендерном уровне. Он проявляется, в частности, и в том, что мужчины в отличие от женщин способны выполнять иной род деятельности и за это обязаны получать иное вознаграждение. Подобную позицию не разделили в руководстве компании из Силиконовой долины США. Работник был вскоре уволен.

Об этой проблеме узнал один из членов Республиканской партии и присоединился к защите экс-сотрудника Google. Совместными усилиями они направили исковые требования к IT-компании. В заявлении указывалось, что уволенный сотрудник подвергся дискриминации по признакам пола. Особенно это часто касается представителей белой расы, а также его политических взглядов, и потребовали выплатить сумму в счет возмещения ущерба. В Google высказали намерение полноценно защищаться в судебной инстанции.