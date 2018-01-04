В Приамурье в гаражном массиве нашли два трупа

Полиция Благовещенска раскрыла двойное убийство и задержала 2 подозреваемых. Два молодых парня пропали в конце декабря, их трупы были найдены 2 января в гараже массива на окраине города.

Как сообщила полиция, в конце декабря они приняли заявление о пропаже двух человек. Известно, что они были на автомобиле Lexus. Полицейские создали опергруппу и провели изучение записи камер видеонаблюдения и провели опрос более 200 возможных свидетелей. В итоге, после просмотра более 60 записей с камер, полиция начала составлять картину случившегося.

В гараже, который расположен на краю города, полиция нашла два трупа пропавших парней. На их телах эксперты зафиксировали раны от огнестрельного оружия. По подозрению в убийстве полисмены задержали двух человек.

Первый житель Сковородинского района, уже имевший судимость, был пойман в поезде с дальним маршрутом, подозреваемый хотел уехать. Второй был задержан на Благовещенском таможенном пункте, он возвращался из Китая.