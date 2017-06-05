В центре Москвы женщина обстреляла машины и прохожих

8 января в центре Москвы полиция задержала женщину, которая из своего авто стреляла из пневматики по машинам и прохожим. Инцидент случился на улице Литвина Седого, 47-летняя женщина на авто SsangYong повредила четыре машины.

Как сообщают ГУ МВД Москвы, утром 8 января диспетчер полиции принял звонок с информацией о том, что в центре города неизвестная женщина находится в салоне авто SsangYong и оттуда стреляет по людям и машинам из пневматического оружия.

Полиция прибыла на место происшествия, где обнаружили женщину-стрелка. Полисмены задержали подозреваемую в стрельбе. Ею оказалась 47-летняя женщина, которая причины своего поступка не сообщила.

В ходе осмотра места происшествия эксперты установили, что стрельба женщины привела к повреждению четырех машин. Сейчас полиция ведет проверки всех обстоятельств инцидента и устанавливает, по каким причинам женщина начала стрелять прямо из салона своей машины по другим авто и проходящим мимо людям.