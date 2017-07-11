В Смоленске возле кафе ограбили и порезали мужчину

Полиция Смоленска сообщает о случае разбойного нападения, в ходе которого местный житель был ограблен, а после еще и получил несколько ударов ножом. Мужчина выходил из кафе, когда на него напали и отобрали портмоне и смартфон.

Сотрудники управления МВД по Смоленской области сообщают о случае разбойного нападения на жителя административного центра. Это случилось возле одного из местных кафе. Мужчина выходил из здания, когда на него напал злоумышленник и потребовал отдать все, что у него было. Жертва нападения отдал неизвестному свой смартфон, а также портмоне, в котором находились деньги, некоторые документы и банковские карты. Чтобы узнать от них пин-коды, нападавший несколько раз ударил жертву ножом.

Мужчина обратился к медикам, которые оказали ему необходимую помощь. Как сообщается, сейчас его жизни ничего не угрожает. Полиция, воспользовавшись записями с камер наблюдения, определила, что нападал уже ранее имевший судимость мужчина. Теперь он должен будет понести уголовное наказание за свое преступление.