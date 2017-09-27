В Москве ограбили звезду сериала «Физрук»

В Москве произошло ограбление, жертвой которого стал актер, известный многим по роли начальника службы безопасности в многосерийном фильме «Физрук», а также по другим ролям. Сумма ущерба оценена в почти 100 тысяч рублей.

Российские таблоиды, а также средства массового вещания сообщают о недавнем случае грабежа, который произошел в отношении известного актера Егора Баринова. Многим он запомнился по одной из последних ролей, а именно в сериале «Физрук». Преступление против него было совершено еще 19 декабря, однако в полиции согласились предоставить об этом данные только сейчас. Согласно их сообщению, артист лишился своего кошелька, в котором находились 1700 долларов, паспорта, а также документов на личный автомобиль Toyota.

Баринов уверяет, что не мог просто потерять вещи и что они были украдены. По его словам, кошелек он использовал последний раз, когда платил в злосчастный вечер за ужин в кафе. Правоохранители проверили факт происшествия и возбудили уголовное дело.