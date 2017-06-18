В Барнауле лже-полицеский обманул таксиста на 6 тысяч рублей

В Барнауле таксист стал жертвой мошенника, который представился сотрудником ДПС. На номер таксиста поступил звонок о вызове, клиент выдавал себя за полицейского и просил выслать на свой телефон 6 тысяч рублей.

В полиции отметили, что такая схема мошенников уже весьма распространена и многие стали жертвой такой ловушки. Так, таксист принял вызов от мужчины, который представился сотрудником ДПС и просил забрать его по служебному адресу.

До приезда мужчина попросил таксиста положить ему на счет мобильного номера 6 000 рублей. Все средства он обещал вернуть при встрече. Однако, приехав по указанному мошенником адресу, таксист клиента не обнаружил.

Как оказалось, мужчина просто выманил у доверчивого таксиста 6 000 рублей и возвращать их не собирался. Обманутый водитель такси обратился в полицию, где по факту инцидента возбудили уголовное дело за мошенничество. За такое преступление мошенник может получить до 5 лет тюрьмы. Сейчас подозреваемого ищут, а все обстоятельства происшествия проверяются.