В ДТП с мотоциклом в Таиланде погиб россиянин

СМИ Таиланда сообщают о ДТП с россиянином, произошедшем в их стране. Согласно информации источника, россиянин ехал на мотоцикле с пассажиркой и не заметил на дороге 20-летнего гражданина Южной Кореи. Все трое умерли.

Газета Таиланда The Nation сообщает о недавнем дорожно-транспортном происшествии, в котором фигурирует имя 22-летнего россиянина Александра Захарова. Согласно сведениям, которые предоставляет источник, несчастный случай произошел 9 января. Молодой человек ехал на мотоцикле Kawasaki Z900 и вез пассажирку. Гражданкой какой страны она являлась, не уточняется. Известно, что примерно она была таких же годов, как и Захаров, возможно, на несколько лет старше.

Источник со ссылкой на местную полицию сообщает, что россиянин ехал на довольно большой скорости. Из-за этого он или не заметил, или не смог остановиться, или не смог объехать туриста из Южной Кореи. Местные правоохранители продолжат выяснять обстоятельства случившегося.