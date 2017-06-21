В Смоленске неадекватная горожанка бросается под колеса машин

В Смоленске водители жалуются на проделки неадекватной горожанки, которая бросается под колеса машин. Однако цели у нее достаточно меркантильны.

Сегодня в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись от автомобилиста из Смоленска. Он предупреждает всех городских водителей о том, что по улице Кирова на проезжую часть повадилась выходить девушка, которая бросается под колеса машин.

Однако толкала ее на опасные действия отнюдь не «несчастная любовь», а вполне себе низменные и меркантильные цели. Так, один из пользователь отметил, что эта девушка, на самом деле, просит милостыню у водителей.