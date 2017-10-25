В Ростове мужчина отобрал у прохожего куртку и телефон

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону 32-летний мужчина ограбил прохожего, отобрав у него куртку и телефон. Однако через несколько минут правонарушитель был задержан полицией.

В Ростове-на-Дону мужчина ограбил прохожего, потребовав от того снять курку и отдать все ценные вещи. У пострадавшего на тот момент с собой оказались телефон и планшет. Применив насилие, нападающий отобрал у прохожего ценности и скрылся.

Однако далеко убежать злоумышленнику не удалось. Вскоре его задержала полиция «по горячим следам». Им оказался 32-летний гражданин, житель Ростова-на-Дону. Полиция завела уголовное производство против подозреваемого.