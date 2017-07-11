В Хакасии мать через суд обязали лечить больного ребенка

Жительницу Аскизского района Хакасии через суд обязали госпитализировать собственного больного ребенка. Ранее никакие административные меры не влияли на решение матери.

В Хакасии женщина ни под каким предлогом не хотела давать соглашение на госпитализацию собственного ребенка, страдающего тяжелым заболеванием. Его специфика требует постоянного стационарного контроля, а мать всячески препятствовала медицинской помощи.

Только после того, как уполномоченная по правам человека в Хакасии Ирина Ауль лично не поговорила с матерью, а жители населенного пункта не подписали коллективное обращение, ситуация сдвинулась с мертвой точки. К сожалению, повлиять на решение женщины смог только суд, который обязал мать дать согласие на госпитализацию ребенка.

На данный момент мальчик благополучно помещен в местную больницу и проходит лечение.