Жительницу Владикавказа задержали за воровство в кафе

8 января полицейские задержали жительницу Владикавказа за воровство в городском кафе. Такую информацию распространяет пресс-служба регионального ГУ МВД.

В воскресенье мужчина обратился к правоохранителям с жалобой на пропажу сумки. Потерпевший рассказал, что зашел поесть в заведение и на несколько минут отлучился от занятого столика. По возращении он обнаружил, что похитили его личные вещи, включая смартфон и наличные деньги.

Сотрудники полиции взяли записи с камер наблюдения у администрации общепита и сняли отпечатки предполагаемого преступника. По видео удалось опознать и задержать 22-летнюю девушку из Северной Осетии. Подозреваемая признала свою вину. Представители органов отметили, что у задержанной уже есть две судимости. Сейчас ей грозит третья за кражу.