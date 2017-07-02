В Якутии мужчина выбросил украденную им шубу

В Томпонском районе Якутии местный житель украл шубу, однако, испугавшись ответственности, выбросил ее. На данный момент подозреваемый мужчина задержан.

Насколько стало известно представителям правоохранительных органов Томпонского района Якутии, 46-летний мужчина похитил со шкафа своей приятельницы шубу из натурального меха после совместного распивания алкогольных напитков.

Он намеревался продать ее, однако после того, как женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже, избавился от дорогой вещи. Как утверждает сам подозреваемый, он испугался ответственности.

Впрочем, избежать ее злоумышленнику все-таки не удастся, спустя несколько дней он был задержан полицией. Выяснилось, что подозреваемый уже однажды привлекался за подобное преступление.