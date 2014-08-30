В Мордовии мужчина обнаружил у себя дома чужую гитару и сразу же ее продал

В Мордовии мужчина обнаружил у себя дома чужую электрогитару и, не узнав у супруги о предназначении музыкального инструмента, поспешил продать свою находку. Как оказалось, гитару принесла сестра супруги мужчины.

Инцидент случился в Темниковском районе. 35-летний мужчина решил заработать денег на случайно находке и продал ее другому человеку. Однако, за продажу гитары мужчине теперь придется ответить перед судом, инструмент имел владельца и тот продавать его не планировал. Как оказалось, гитара в дом к мужчине попала благодаря сестре его супруги.

Жена уже задержанного жителя Мордовии хотела научиться играть на новом инструменте и сестра одолжила его у знакомого. Чтобы вернуть гитару обратно владелец инструмента был вынужден обратиться за помощью в полицию.

Полицейские изъяли инструмент у его нового владельца, а предприимчивого продавца находок задержали. Примечательно, что владелец гитары приобрел свой инструмент за 15 000 рублей, а мужчина, обнаруживший ее в своем доме, продал «электронку» за 1 000.