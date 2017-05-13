В Тюмени один человек погиб в результате пожара в многоэтажке

В результате пожара в 9-этажном доме в Тюмени погиб один человек. Об этом стало известно из сообщения представителей регионального управления МЧС.

Напомним, ранее стало известно, что 8 января в одном из многоэтажных домов в Тюмени произошло возгорание утеплителя на фасаде здания. Спасательными службами было эвакуировано 138 человек, а сам пожар удостоен 2-й степени сложности.

После ликвидации возгорания при обходе квартир спасателями было обнаружено тело погибшего. Еще один мужчина был доставлен в токсикологическое отделение местной больницы.

Кроме того, сообщается, что решение о возможном запуске эвакуированных людей или размещении их в гостинице «Колос» будет принято через полтора часа.