В Коми ребенок выжил после падения с пятого этажа

В Республике Коми, городе Вуктыл, ребенок выпал с окна пятого этажа и выжил. Его мать в то время отправилась в магазин за спиртными напитками.

Сегодня стало известно о невероятном случае, произошедшем в городе Вуктыл, Коми. Малолетний ребенок, желая добраться домой, прыгнул с высоты пятого этажа квартиры, куда он пришел с матерью к ее знакомому. С ним женщина распивала спиртные напитки, а когда бутылки опустели, компания пошла за «добавкой», оставив мальчика самого.

Тот решил не дожидаться матери и прыгнул с пятого этажа. На удивление, ребенок не получил ни одной травмы и, вследствие, был обнаружен правоохранителями у соседки.

Как оказалось, мать мальчика неоднократно привлекалась к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. На этот раз полиция вновь может возбудить уголовное дело.