В Сыктывкаре пенсионерка избежала обмана мошенником

В Сыктывкаре пенсионерка не поверила незнакомому человеку и таким образом избежала обмана мошенником. Об этом рассказали в пресс-службе городского УМВД.

74-летняя женщина сообщила правоохранительным органам о том, что неизвестные злоумышленники намеревались выманить у неё 30 тысяч рублей. В обмен на денежное вознаграждение они обещали избавить её сына от уголовного наказания за преступление, которое тот, якобы, совершил. Звонок поступил на домашний телефон.

Недоверчивая жительница решила сначала связаться с сыном и проверить слова потенциальных мошенников. Выяснилось, что мужчина в порядке и не совершал ничего противозаконного. Уличив звонивших в обмане, бдительная горожанка тут же отправила сигнал в полицию. В связи с происшествием следователи начали искать подозреваемых по делу о мошенничестве и завели соответствующее дело.