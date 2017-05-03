В Ингушетии неизвестный с помощью гранаты взорвал частный дом
Вчера, 19:00 \\ Происшествия

В Назрани, Ингушетия, неизвестный метнул гранату во двор частного дома. В результате взрыва был поврежден легковой автомобиль Mercedes.

 Сегодня представители правоохранительных органов в городе Назрань в Ингушетии сообщают о взрыве во дворе одного из частных домов. Неизвестный метнул гранату и поспешил скрыться.

В результате взрыва пострадавших обнаружено не было, однако взрывная волна повредила стоящий неподалеку легковой автомобиль марки Mercedes.

На данный момент не разглашается, кому именно принадлежит частный дом. Полиция проводит расследование инцидента.

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