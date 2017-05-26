В Дагестане бабушка "избила" помешавшую молиться внучку

Жители Дагестана запечатлели на видео, как бабушка избила внучку, которая помешала ей молиться. Ролик разместил в Instagram.

Подростки из Махачкалы решили создать постановочную видеозапись придуманной ими ситуации. Они сняли скандальный эпизод о конфликте поколений на фоне религии и продемонстрировали его в социальных сетях. Авторы публикации призвали общественность оценить работу.

Пользователи отрицательно восприняли сюжет, который высмеивает серьёзную для религиозной мусульманской республики тему. Некоторые отметили, что за кадром смеется оператор, что придаёт видео ещё более оскорбительный характер. Многие комментаторы осудили создателей за несерьёзность. По их мнению, видеоролик получился несмешным и касается той области, над которой вообще не стоит шутить.