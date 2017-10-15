Двух пропавших в лесу Урала мальчиков 11 лет от гибели спасли собаки

Двух 11-летних мальчиков, которые 4 января пропали в лесу поселка Восток города Кушвы, нашли 5 января с обморожением ступней. От гибели в морозную ночь детей спасли их собаки, которые согрели мальчиков и не дали им погибнуть.

Как сообщили в полиции, в ночь с 4 на 5 января в районе Кушвы температура воздуха опускалась до -15. Мальчики ушли гулять в лес погулять и взяли с собой своих собак, которые и спасли их от гибели. Ребята заблудились, так как одна из собак погналась за белкой и те побежали за ней.

Мальчики поняли, что не смогут выбраться из леса ночью и решили переночевать посреди снега и морозного леса. Чтобы не замерзнуть дети спали по очереди и вставали, чтобы согреться. Также им помогли собаки, которые грели ребят всю ночь. Костер мальчики разжечь не смогли, так как у них не было спичек.

Ранее уже сообщалось, что два 11-летних мальчика пропали после того, как ушли в лес "строить штаб". Родители обратились в полицию ближе к ночи того же дня, так как на улице уже было темно, а дети так и не пришли. Инцидент закончился без трагедии, мальчики с обморожением ступней попали в больницу, но их жизни ничего не угрожает.