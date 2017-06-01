В Бурятии квартирного вора арестовали по «горячим» следам на снегу

В Кяхтинском районе Бурятии сотрудниками вневедомственной охраны был задержан квартирный вор по следам на снегу. Им оказался 19-летний местный житель.

Раскрыть преступление в Бурятии охранной службе помог обычный снег, а вернее неблагоразумно оставленные преступником на нем следы.

Насколько стало известно, в одной из квартир сработала сигнализация, и сотрудники вневедомственной охраны тотчас же прибыли на место. После проникновения в квартиру они застали открытую балконную дверь, а под самим балконом отчетливые человеческие следы.

Именно они привели охранников к жилищу преступника. Им оказался 19-летний парень, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Квартирный вор отмечает, что не успел ничего украсть, поскольку покинул квартиру сразу после того, как заметил сигнализацию.