В Карелии мужчина спас провалившуюся под лед собаку

В городе Сортавал, Карелия, мужчина без раздумий бросился на помощь провалившейся под лед собаке. Видео, снятое очевидцами героического поступка, было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

Сегодня стало известно о героическом поступке местного жителя города Сортавал в Карелии, который в жуткий мороз полез в ледяную воду для того, чтобы спасти собаку.

Спасательные службы, которых дважды вызывали на место происшествия, попросту проигнорировали призывы о помощи, а мужчина по имени Павел Лыжков не остался равнодушным и вытащил провалившуюся под лед собаку на сушу.

Комментируя видеоролик, горожане отмечают, что именно благодаря отваге Павла пес остался жив.