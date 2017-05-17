В Пскове в реке обнаружили труп мужчины

7 января в Пскове из реки в районе улицы Набат сотрудники УМВД извлекли труп мужчины. Личность мужчины и причины его смерти пока не известны.

По сообщению от полиции, тело мужчины направили на экспертизу, где специалисты установят причины смерти и личность погибшего. После того, как полиция получит результаты экспертизы, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что труп увидели в реке в районе улицы Набат. Прибывшие сотрудники УМВД провели операцию по извлечению тела из воды. Теперь полиция проверяет недавние заявления о пропажах и опрашивает жителей окрестностей с целью узнать, видел ли кто-то как мужчина оказался в воде и знает ли кто-либо из опрошенных его личность.

Ранее сообщалось, что в Вологде 7-летняя девочка провалилась под лед и утонула. Ребенок упал в воду и пошел ко дну почти сразу же – одежда девочки впитала влагу и лишила ее возможности попытаться выплыть на поверхность.