В Приморском крае после родов умерла мать троих детей

7 января, спустя сутки после родов третьего ребенка в Находке Приморского края умерла 42-летняя женщина. Врачи утверждают, что мать троих детей родила без происшествий и чувствовала себя хорошо.

По данным, которые сообщают врачи, женщина родила третьего ребенка и находилась в палате послеродового отделения. Она не жаловалась на проблемы со здоровьем и плохого самочувствия у нее не отмечали. Медики утверждают, что роды проходили успешно и ребенок родился здоровым.

Женщина родила мальчика, он стал третьим ребенком в ее семье. По факту смерти полиция инициировала проверки, сейчас проводится экспертиза и полицейские проверяют медицинскую карту и документацию роддома.

Как утверждает одна из сотрудниц роддома, медики переживают, что в смерти женщины обвинят их. Хотя, как указала женщина-врач, на работу медиков при родах нареканий не было и все их действия выполнялись согласно правилам.