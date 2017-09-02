В Пензенской области школьник был осужден за развращение малолетних

В Пензенской области несовершеннолетнего школьника суд признал виновным в развращении малолетних. Следующие 4 года он проведет в колонии.

В мае 2017 года местный школьник в городе Заречный Пензенской области вынудил двух учащихся младших классов совершить имитацию полового акта, пообещам им материальное вознаграждение в размере 1000 рублей.

Двое потерпевших были вынуждены спустить штаны и заняться оральным сексом, пока старшеклассник снимал все происходящее на камеру мобильного телефона. Видео порнографического содержания он выставил в Сеть.

Сегодня стало известно, что дело против школьника завершено: он признан судом виновным и получил наказание в качестве 4-х лет лишения свободы в колонии для несовершеннолетних.