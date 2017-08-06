В Волгоградской области погоня со стрельбой попала на видео

В Волгоградской области в городе Волжском при попытке задержания водителя авто ВАЗ-2107 полиция была вынуждена начать погоню и применить против нетрезвого нарушителя табельное оружие. Происшествие попало на видео, все случившееся записал видеорегистратор.

Как сообщили в управлении МВД по Волгоградской области, сотрудники ДПС пытались остановить водителя ВАЗ-2107, который грубо нарушил правила. Однако, мужчина за рулем авто отказался останавливаться и решил скрыться от ответственности путем бегства на машине. Полицейские начали погоню и пытались догнать нарушителя на служебных машинах. Сотрудники ДПС на двух авто преследовали мужчину, который ехал по бездорожью и рисковал врезаться в опоры для электропроводов. Полицейские выстрелили из оружия по задним колесам машины нарушителя, но спущенные колеса не остановили мужчину в его желании скрыться.

В итоге, мужчина таки был задержан, им оказался 23-летний местный житель. Задержанный не отрицал, что находился в алкогольном опьянении. Сейчас против него возбудили уголовное дело и составили по факту происшедшего несколько административных протоколов.