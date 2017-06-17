В Пензе рецидивистка ограбила пенсионерку

В Пензе 48-летняя ранее судимая женщина ограбила пенсионерку, похитив у той сумку. Подозреваемая злоумышленница уже задержана полицией.

7 января в региональное управление МВД в Пензе обратилась 65-летняя пенсионерка с заявлением об ограблении. По словам пострадавшей, незнакомая ей женщина похитила у нее сумку, применив насилие. В сумке находились документы, денежная сумма в размере 10-ти тысяч рублей и продукты питания.

В результате следственных мероприятий была задержана 48-летняя рецидивистка, которая сразу призналась в краже. На данный момент против подозреваемой возбуждено уголовное дело.