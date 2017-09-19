Во время пожара Trump Tower в Нью-Йорке пострадали два человека

В Нью-Йорке во время пожара в здании Trump Tower пострадали два человека. Такое объявление разместили 8 января в Twitter городской пожарной службы.

Пресс-служба ведомства уведомляет, что незначительные травмы получили один гражданский и один пожарный. Ранее в Сети появилась предварительная информация о пожаре.

С той поры стало известно, что возгорание произошло в системе вентиляции на крыше высотки. При этом во внутренних помещениях угроза отсутствует.

Противопожарная структура сообщает, что повышенная задымленость получается из-за активного взаимодействия воды с огнем и горящими поверхностями. Пожар удалось локализовать. К его ликвидации привлекли более 100 огнеборцев. Эрик Трамп, сын президента США, заявил, что специалисты прибыли к месту инцидента уже через пару минут после отправки сообщения.